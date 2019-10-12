Ушел из жизни американский актер Роберт Форстер

Известный американский актер, снявшийся более чем в ста фильмах, Роберт Форстер ушел из жизни в пятницу, 11 октября, в возрасте 78 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление агента артиста. По словам представителя Форстера, он скончался в Лос-Анджелесе от рака мозга.

Роберт Форстер прославился, сыграв в 1997 году в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» роль Макса Черри. За это он был удостоен номинации на премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме того, он сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».

Роберт Форстер начал сниматься в кино с 1967 года и за это время принял участие в десятках фильмов. Также он занимался режиссурой, продюсированием и озвучиванием анимационных фильмов.

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