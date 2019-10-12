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СК РФ возбудил уголовное дело после смерти отдыхающего в «Артеке» школьника

, 14:02 Эксклюзивное интервью 32

Следователи провели выемку документов и провели опрос сотрудников международного детского центра.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, СК РФ

Следственны комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти в ялтинской больнице отдыхавшего в международном детском центре «Артек» 12-летнего школьника из Санкт-Петербурга.

«В рамках уголовного дела в международном центре „Артек“ и в ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия», — заявила 5-tv.ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Ольга Постнова.

Она добавила, что в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы, а также допрошены руководство и сотрудники лагеря. В ходе следствия будут изучены условия проживания ребенка в лагере и дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего.

Постнова подчеркнула, что руководство «Артека» оказывает полное содействия следственным органам, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12-летний петербуржец умер в ялтинской больнице, в которую он был экстренно доставлен из детского лагеря. По предварительной информации, у ребенка была диагностирована пневмония.

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