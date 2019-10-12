В крымской больнице скончался отдыхавший в «Артеке» школьник из Санкт-Петербурга

В крымской больнице скончался 12-летний школьник из Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, ребенок был доставлен к медиками из международного детского центра «Артек» с предварительным диагнозом «пневмония».

Обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело.

«Днем 11 октября из ФГБОУ «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался», — цитирует Интерфакс старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольгу Постнову.

В СК РФ подчеркнули, что руководством «Артека» оказывается полное содействия следственным органам, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.