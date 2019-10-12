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Видео: неудачливый парашютист повис на столбе в ходе военного парада в Испании

, 15:28 Видео 74

Военный не пострадал, он смог спуститься через несколько минут.

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Фото, видео: Reuters, YouTube / Marvin

Один из парашютистов, открывавших военный парад в честь Дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении. Видеозапись курьезного инцидента выложили в сети.

Торжество прошло 12 октября в центре Мадрида. Старт военному параду дал гимн Испании, после проигрывания которого двое парашютистов совершили прыжок. Один из военных, к ногам которого был прикреплен большой флаг Испании, спикировал прямо на фонарный столб и зацепился за него. Парашютист не пострадал — ему удалось спуститься через несколько минут.

На военном параде присутствовал король Филипп VI, который также считается главнокомандующим Вооруженных сил страны. Он прибыл на торжества в сопровождении своей супруги Летисии. Вместе с ними с трибун за парадом наблюдали члены правительства и парламента.

В шествии приняли участие около трех с половиной тысяч военнослужащих, а также полицейские, представители гражданской гвардии и службы спасения и безопасности на море. Кроме того, в параде задействовали более 100 транспортных средств и 76 единиц авиатехники.

Цель праздника заключалась в том, чтобы увековечить вклад Испании в открытие Америки. Мореплаватель Христофор Колумб нашел материки в 1492 году, когда на деньги испанской королевы отправился искать кратчайший морской путь в Индию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кузбасские парашютисты победили в престижном соревновании в США.

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