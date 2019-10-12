Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова снова попала под горячую руку, и ногу тоже. Участница телестройки, а ныне певица стала жертвой агрессии незнакомой женщины во время работы на корпоративе одного из брендов.

Знаменитость выступала на празднике в Серпухове. Певица отработала свою программу и осталась в зале поддержать выступление своего коллеги и друга Jerry. В то время, когда Марго в блестящем мини платье сексуально танцевала перед сценой сзади на нее набросилась посетительница заведения и стала избивать девушку.

Видео с инцидентом в Instagram выложила сама Овсянникова.

«Jerry, твою песню я запомню надолго», — подписала видео певица, добавив, что ролик снял кто-то из зрителей концерта.

Кадры с дракой проиллюстрировали еще и конфуз певца — когда Jerry, забыв про песню бросился на помощь своей подруге, фонограмма честно продолжила выступление за певца.

Пользователи после просмотра ролика традиционно разделились на два лагеря. Первые сочувствовали своей любимице.

«Зависть, она такая!»

«Злость и зависть, фу фу»;

«Какой ужас, вот гадина какая, это зависть, Маргоша такая красотка затмила там весь танцпол, молодец!» — написали фолловеры.

Другие решили, что драка была разыграна, чтобы поднять популярность певицы.

«Постанова, видно же»;

«Скандальный имидж продолжается😂»;

«Я бы тоже так сделала», — делятся мнением пользователи.

Между тем «СтарХит» сообщает, что из-за полученных увечий Овсянникову пришлось везти в больницу. Продюсер певицы пообещала не оставить нападение агрессивной посетительницы без последствий. Ее личность сейчас устанавливается, Марго собирается подать на драчунью в суд.

Это уже не первый случай, когда Марго Овсянникова становится жертвой побоев. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бывшая звезда «Дома-2» жалуется, что ее избил турецкий ухажер.