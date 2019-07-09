Бывшая звезда «Дома-2» Марго Овсянникова пострадала от рук турецкого бойфренда, сообщает StarHit. По информации издания, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина ударил светскую львицу головой об стену. Сейчас Овсянникова вернулась в Москву из Стамбула и проходит медицинское обследование.

Кроме того, экс-звезда телестройки намерена обратиться в полицию. Об этом она заявила в одном из сторис. По словам Марго Овсянниковой, подобный инцидент в ее жизни далеко не первый. Однако в этот раз она не намерена прощать обидчика.

По данным StarHit, светская львица некоторое время встречалась с бизнесменом из Турции. Известно, что ему 30 лет. Работает мужчина в строительной сфере. Однако сама Овсянникова ни разу не представляла своего бойфренда поклонникам, не желая афишировать личную жизнь.

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