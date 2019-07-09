Бывшую звезду «Дома-2» Марго Овсянникову избил турецкий ухажер — видео

, 20:41 Видео 192

Светская львица собирается подавать заявление в полицию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mmmargaaret

Бывшая звезда «Дома-2» Марго Овсянникова пострадала от рук турецкого бойфренда, сообщает StarHit. По информации издания, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина ударил светскую львицу головой об стену. Сейчас Овсянникова вернулась в Москву из Стамбула и проходит медицинское обследование.

Кроме того, экс-звезда телестройки намерена обратиться в полицию. Об этом она заявила в одном из сторис. По словам Марго Овсянниковой, подобный инцидент в ее жизни далеко не первый. Однако в этот раз она не намерена прощать обидчика.

По данным StarHit, светская львица некоторое время встречалась с бизнесменом из Турции. Известно, что ему 30 лет. Работает мужчина в строительной сфере. Однако сама Овсянникова ни разу не представляла своего бойфренда поклонникам, не желая афишировать личную жизнь.

Звезда «Дома-2» Колисниченко родила ребенка

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доходах бывшей звезды «Дома-2».

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

21:30
Видео: Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области
21:28
Владимир Путин присоединился к работе глобального саммита GMIS 2019 в Екатеринбурге
21:15
Видео: студентка упала в обморок на встрече с Путиным
21:03
Трубу с горячей водой прорвало в Петербурге. Пострадал рабочий — фото
20:53
Кудрин предложил ужесточить ответственность за недострой
20:41
Бывшую звезду «Дома-2» Марго Овсянникову избил турецкий ухажер — видео

Сейчас читают

«Фигура — отпад»: Анна Михайловская в бикини очаровала фанатов
«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании
«Слишком горячо!» Нюша поделилась необычным исполнением BottleCapChallenge

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге