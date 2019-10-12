  1. Пятый канал
  4. Звезды России запустили новый челлендж в Instagram

Звезды России запустили новый челлендж в Instagram

, 16:30 58

Знаменитости кидают друг другу вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев в конкурсе «Лидеры России».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @yarushinstanislav

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин запустил в сети челлендж, бросив вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» своему друг блогеру Дмитрию Масленникову.

На своей странице в Instagram актер опубликовал пост, в котором предложил товарищу «потягаться интеллектом».

«Узнал, что на „Лидерах России“ теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», — написал Ярушин, подчеркнув, что «единственный способ прыгнуть выше головы» — состязание.

Instagram @yarushinstanislav

Видеоблогер охотно откликнулся на вызов.

«Я давненько с этим конкурсом знаком. Я считаю, что он полезный и крутой», — заявил Масленников в сторис в Instagram, в свою очередь, вызвав на состязание трэвел-блогера Александра Кондрашова.

Заявочная кампания третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стартовала 4 октября и продлится три недели. Всероссийский конкурс проходит в три этапа — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Финалисты конкурса получат возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нововведениях в конкурсе «Лидеры России». Так, в состязании амбициозной молодежи появились три специальных направления — здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Последние новости

17:29
Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы
17:16
«Настоящая леди»: дочь Кристины Орбакайте преподала подписчикам урок этикета
16:56
Видео: Емельяненко получил благословение перед боем с Кокляевым
16:47
Кенийский бегун Кипчоге пробежал марафон за рекордно короткое время — видео
16:30
Звезды России запустили новый челлендж в Instagram
16:17
Йога, музыка, папа. Пассия Тимати рассказала, как готовится к рождению первенца

Сейчас читают

Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов
«Срочно на Евровидение»: у Глафиры Тархановой «выросла» борода
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев