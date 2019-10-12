Звезды России запустили новый челлендж в Instagram

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин запустил в сети челлендж, бросив вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» своему друг блогеру Дмитрию Масленникову.

На своей странице в Instagram актер опубликовал пост, в котором предложил товарищу «потягаться интеллектом».

«Узнал, что на „Лидерах России“ теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», — написал Ярушин, подчеркнув, что «единственный способ прыгнуть выше головы» — состязание.

Instagram @yarushinstanislav

Видеоблогер охотно откликнулся на вызов.

«Я давненько с этим конкурсом знаком. Я считаю, что он полезный и крутой», — заявил Масленников в сторис в Instagram, в свою очередь, вызвав на состязание трэвел-блогера Александра Кондрашова.

Заявочная кампания третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стартовала 4 октября и продлится три недели. Всероссийский конкурс проходит в три этапа — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Финалисты конкурса получат возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нововведениях в конкурсе «Лидеры России». Так, в состязании амбициозной молодежи появились три специальных направления — здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.