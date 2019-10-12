Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы

Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Москву снова будут обвинять во вмешательстве в выборы в США.

Во время беседы с журналистами Путин уточнил у одного из них, действительно ли он представляет RT, а затем прокомментировал его вопрос о возможности переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.

«Благодаря таким как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа », — сказал российский президент и добавил, — Скажут, ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию ».

Тема «вмешательства» РФ в выборы в США плавно перетекла из предыдущей избирательной кампании в предстоящую. Американский народ будет избирать главу государства через год — в ноябре 2020 года.

Ранее Владимир Путин также пошутил в ответ на набивший оскомину вопрос корреспондента по поводу вмешательства РФ в выборы США.