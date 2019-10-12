Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы

Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Москву снова будут обвинять во вмешательстве в выборы в США.
Во время беседы с журналистами Путин уточнил у одного из них, действительно ли он представляет RT, а затем прокомментировал его вопрос о возможности переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.
«Благодаря таким как
Тема «вмешательства» РФ в выборы в США плавно перетекла из предыдущей избирательной кампании в предстоящую. Американский народ будет избирать главу государства через год — в ноябре 2020 года.
Ранее Владимир Путин также пошутил в ответ на набивший оскомину вопрос корреспондента по поводу вмешательства РФ в выборы США.