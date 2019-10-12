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Жасмин в свой день рождения показала стройные ноги

, 20:48 Фото 164

С праздником певицу поздравили Максим Галкин, Татьяна Навка и другие знаменитости.

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Фото, видео: Instagram @jasmin

Певица Жасмин поздравила себя с днем рождения на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила ярким снимком: певица стоит в похожем на мантию красном наряде, из-под которого видны ее стройные ноги.

«Новый год моей жизни стартовал. Спасибо всем за море поздравлений, если сбудется хоть одна тысячная часть всех тех добрых слов, которые мне сегодня пожелали, я уже буду самым счастливым человеком на свете», — подписала снимок Жасмин.

Чуть ниже она уточнила, что уже самая счастливая, потому что у нее есть множество доброжелателей и поклонников.

Instagram @jasmin

С днем рождения певицу, которой 12 октября исполнилось 47 лет, поздравили как простые пользователи, так и звезды.

«Нереальная!» — написала фигуристка Татьяна Навка.

«С днем рождения, дорогая! Будь счастлива!» — вторил шоумен Максим Галкин.

«С новым годом твоей жизни, Сарочка», — отметился продюсер Игорь Крутой.

«С днем рождения! Талантливая красавица и умница!» — добавила модель Наталья Якимчук.

Поклонники оставили в комментариях под постом Жасмин множество теплых пожеланий.

«С днем рождения! Огромной любви и семейного благополучия»;

«С днем рождения вас! Желаю быть счастливой каждый день!»

«Жасмин, всего самого наилучшего вам, и вашей семье. Уважаю и люблю», — написали подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Жасмин рассказала о борьбе с депрессией с помощью буддизма. По всей видимости, помогло.

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