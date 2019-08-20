Жасмин рассказала о борьбе с депрессией с помощью буддизма

Накануне, 19 августа, Жасмин выложила необычный пост в Instagram. На фото она позирует в голубом платье и босоножках на высоком каблуке. Под фото певица поделилась переживаниями и рассказала о том, как борется с депрессией. Об этом сообщают Дни.ру.

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Певица Жасмин. Instagram @jasmin

В борьбе с недугом ей помогают буддистские методики. Жасмин рассказала подписчикам притчу, в которой буддист разговаривает с депрессией. Болезнь хочет доказать ему, что жизнь не имеет никакой ценности, как и сам человек. В этом споре депрессия проигрывает мудрецу. Певица пишет о том, как бы ей хотелось научиться проще относиться к досадным мелочам жизни и забывать о них легко и быстро.

Сейчас Жасмин действительно непросто. Ее муж, бизнесмен Илан Шор, был объявлен в международный розыск по делу о крупных банковских хищениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Жасмин трогательно поздравила сына с 22-летием.