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Жасмин рассказала о борьбе с депрессией с помощью буддизма

, 14:35 36

Сейчас певица переживает нелегкий период.

Фото : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Накануне, 19 августа, Жасмин выложила необычный пост в Instagram. На фото она позирует в голубом платье и босоножках на высоком каблуке. Под фото певица поделилась переживаниями и рассказала о том, как борется с депрессией. Об этом сообщают Дни.ру.

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Певица ЖасминПевица Жасмин. Instagram @jasmin

В борьбе с недугом ей помогают буддистские методики. Жасмин рассказала подписчикам притчу, в которой буддист разговаривает с депрессией. Болезнь хочет доказать ему, что жизнь не имеет никакой ценности, как и сам человек. В этом споре депрессия проигрывает мудрецу. Певица пишет о том, как бы ей хотелось научиться проще относиться к досадным мелочам жизни и забывать о них легко и быстро.

Сейчас Жасмин действительно непросто. Ее муж, бизнесмен Илан Шор, был объявлен в международный розыск по делу о крупных банковских хищениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Жасмин трогательно поздравила сына с 22-летием.

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Жасмин рассказала о борьбе с депрессией с помощью буддизма

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