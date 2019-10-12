В ночном игорном клубе Нью-Йорка застрелены четыре человека

В одном из клубов нью-йоркского района Бруклин в результате стрельбы около семи утра (около 14 часов по московскому времени) субботы, 12 октября, погибли четыре человека, еще трое — двое мужчин и женщина госпитализированы с серьезными ранениями.

Как сообщили в полиции генконсульству РФ в Нью-Йорке, по предварительной информации, российских граждан среди пострадавших нет, передает ТАСС.

На месте преступления криминалисты выяснили, что было произведено не менее 15 выстрелов.

Правоохранители пришли к выводу, что в помещении клуба, который называется «Высота короны», играли в азартные игры, о чем свидетельствуют найденные здесь карты и фишки.

По данным нью-йоркской полиции, с начала этого года, в мегаполисе с населением более чем 8,6 миллиона человек произошло 625 случаев с применением огнестрельного оружия, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств в городе достигло 249 по сравнению с 246 за этот же промежуток времени 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне: шесть человек пострадали.