«Не воспринимаем по флагам»: Медведева про отношения с бывшими соперниками

Евгения Медведева: спортсмены не воспринимают друг друга по флагам

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева была рада встретиться с бывшими соперниками спустя семь лет. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Она поделилась тем, что недавно была на первом международном турнире по фигурному катанию, куда, пусть и под нейтральным флагом, были допущены российские спортсмены. Там она встретила своих бывших соперников из разных стран, с которыми не виделась семь лет.

«Я встретила спортсменов, причем сейчас они как тренеры, как хореографы. Но я с ними выступала на одних чемпионатах мира, то есть они еще тогда спортсменами были. Из Канады, из Америки, из Японии, из Кореи, из Узбекистана, Франция, Германия. Огромное количество ребят из разных стран. И мы как будто бы друг друга не воспринимаем, если говорим про именно про междуспортивные отношения, мы друг друга не воспринимаем по флагам. Это было бы странно. Мы друг друга воспринимаем как спортсменов», — объяснила Медведева.

Фигуристка отметила, что была рада всех их увидеть. Она даже в каком-то смысле соскучилась по этим людям, с которыми когда-то так или иначе пересекалась на соревнованиях.

«Мы друг друга видим: „Вау! Сколько лет не виделись?“ <…> Спорт — это всегда не только спорт. Спорт — это люди в нем», — уверена чемпионка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгения Медведева вышла на лед после операции. Хирургическое вмешательство на обеих стопах она перенесла в июне.

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