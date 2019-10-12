  1. Пятый канал
  4. Самых «горячих» сестер-серферов «австралийских Кардашьян» стало вдвое больше

Самых «горячих» сестер-серферов «австралийских Кардашьян» стало вдвое больше

, 20:26 Фото 129

К Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи присоединились две девушки с именами Руби и Бонни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Профессиональные девушки-серферы из Австралии Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи, которых чаще всего называют «австралийскими Кардашьян», нашли подруг. Теперь в совместном Instagram-аккаунте сестер стало в два раза больше обжигающе сексуальных девушек.

Элли-Джин и Холли-Дейзи, по всей видимости, исполнили давнюю мечту своих родителей — не просто же так они дали дочерям двойные имена — и обзавелись двумя «сестрами». Девушки так и написали в подписи к недавней фотографии, опубликованной на их странице в Instagram.

«Сестры», — гласит лаконичная подпись к снимку, на котором четыре девушки обнимаются, повернувшись пятыми точками к камере.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Подписчики обратили внимание на то, что в аккаунте Элли-Джин и Холли-Дейзи все чаще появляются фотографии с подругами. Судя по комментариям, их зовут Руби и Бонни. Там же фанаты серфинга начали выбирать лучшую девушку.

«Я их знаю: № 1 — Руби; № 2 — Холли, № 3 Бонни, № 4 — Элли»,

«Вторая и четвертая — лучшие»

«Вторая слева — абсолютный идеал».

«Руби — лучше всех», — написали подписчики на английском языке.

«Справа лучшая попа», — нашелся русскоязычный комментарий.

У других пользователей вид прекрасных девушек вызывал приступ креатива. Они принялись добавлять к английским словам слово «попа».

«Попколитес (Bootylicious: соединение слов „попка“ и „деликатес“ — Прим. ред)»;

«FantASS'tic (соединение слов „фантастика“ и „попа“ — Прим. ред)», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что идеальные формы «австралийской Кардашьян» впечатлили фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Последние новости

20:37
Пути назад нет: Германия призвала не мешать строительству «Северного потока — 2»
20:26
Самых «горячих» сестер-серферов «австралийских Кардашьян» стало вдвое больше
20:07
В ночном игорном клубе Нью-Йорка застрелены четыре человека
19:59
«Идеальный мужчина»: полуобнаженный Бондаренко выложил постельные фото с женой
19:44
Мечта любой девушки: Видео свадьбы принцессы Евгении и ее избранника
19:31
Строящаяся гостиница обрушилась в Новом Орлеане — видео

Сейчас читают

Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов
Ирина Пегова показала фанатам «детальки» своей внешности
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев