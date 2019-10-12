Самых «горячих» сестер-серферов «австралийских Кардашьян» стало вдвое больше

Профессиональные девушки-серферы из Австралии Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи, которых чаще всего называют «австралийскими Кардашьян», нашли подруг. Теперь в совместном Instagram-аккаунте сестер стало в два раза больше обжигающе сексуальных девушек.

Элли-Джин и Холли-Дейзи, по всей видимости, исполнили давнюю мечту своих родителей — не просто же так они дали дочерям двойные имена — и обзавелись двумя «сестрами». Девушки так и написали в подписи к недавней фотографии, опубликованной на их странице в Instagram.

«Сестры», — гласит лаконичная подпись к снимку, на котором четыре девушки обнимаются, повернувшись пятыми точками к камере.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Подписчики обратили внимание на то, что в аккаунте Элли-Джин и Холли-Дейзи все чаще появляются фотографии с подругами. Судя по комментариям, их зовут Руби и Бонни. Там же фанаты серфинга начали выбирать лучшую девушку.

«Я их знаю: № 1 — Руби; № 2 — Холли, № 3 Бонни, № 4 — Элли»,

«Вторая и четвертая — лучшие»

«Вторая слева — абсолютный идеал».

«Руби — лучше всех», — написали подписчики на английском языке.

«Справа лучшая попа», — нашелся русскоязычный комментарий.

У других пользователей вид прекрасных девушек вызывал приступ креатива. Они принялись добавлять к английским словам слово «попа».

«Попколитес (Bootylicious: соединение слов „попка“ и „деликатес“ — Прим. ред)»;

«FantASS'tic (соединение слов „фантастика“ и „попа“ — Прим. ред)», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что идеальные формы «австралийской Кардашьян» впечатлили фанатов.