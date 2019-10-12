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«Шокирующе сексуальна»: пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в жилетку

, 23:29 Фото 56

Модель из Бразилии считает, что шикарную жизнь роскошной женщине должен обеспечить мужчина.

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Фото, видео: Instagram @misserikagray

Бразильская модель Эрика Грей опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото. Из одежды на девушке надеты только белые трусики и маленькая джинсовая жилетка.

«Если мужчина ожидает, что женщина станет ангелом в его жизни, он обязан создать для нее рай. Ангелы не живут в аду»— подписала Эрика Грей снимок, на котором ее пышная грудь едва прикрыта.

Instagram @misserikagray

Подписчики по достоинству оценили внешний вид модели. Внимания удостоились не только ее формы.

«Одно из твоих лучших фото!»

«Мне нравится. Ты здесь шокирующе сексуальна!»

«Вау, детка, ты великолепна!»

«Обожаю твои волосы!» — написали пользователи в комментариях.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее роскошной грудью пользователей также впечатлила Алена Водонаева.

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