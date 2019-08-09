Размер груди телеведущей Алены Водонаевой на новом снимке в Instagram очень сильно озадачил пользователей. По их мнению, он вдруг стал слишком большой. Сама же светская львица решила пошутить и назвала себя в подписи к фотографии «мамой Стифлера на максималках», имея в виду американскую актрису Дженнифер Одри Кулидж, прославившейся благодаря серии фильмов «Американский пирог».

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«Почему такие огромные?» — озадачилась в комментариях к публикации одна из подписчиц Водонаевой.

«Реально мама Стифлера», — подтвердил юзер.

«Ален, а не рано ли мамой Стифлера называться? Ей 57», — усмехнулся другой.

«Блин, осенью сделаю себе такие же», — призналась еще одна подписчица.

Водонаева, в свою очередь, любопытствующим пользователям пока ничего не ответила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущую высмеяли за чрезмерную любовь к фотошопу.