Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября

Общий фон недели обещает перемены в личной жизни и романтических чувствах. Некоторым знакам это пойдет на пользу, а другим обещает сложности в отношениях. Неделя также благоприятствует тому, чтобы полагаться на интуицию, которая у всех знаков будет работать сильнее, чем обычно.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается напряженный период, связанный с конфликтами и спорами. Лучшее, что вы можете сделать, это сублимировать свою энергию в спорт и другую физическую активность. Опасаться стоит непродуманных, импульсивных действий, излишней несговорчивости с вашей стороны, вспыльчивости. Все это может приводить к конфликтам с окружающими людьми, а также к травмам.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит не слишком приятная неделя. Возможны проблемы и конфликты в любовной сфере. Вам может быть сложно договориться, найти компромисс с любимым человеком. Постарайтесь не слишком настаивать на своем и попробуйте прислушаться к партнеру — ваши отношения дороже мелких разногласий.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет удачной и плодотворной. Ваши общительность, энергичность и целеустремленность помогут вам реализовать все ваши планы. Неделя благоприятна для умственной активности, переговоров, продуктивного общения. А также для спорта и физической активности.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Лучше всего будет отказаться от активных действий и настойчивости — в пользу нежности и внимания к чувствам. На предстоящей неделе мягкость и эмоциональность помогут вам больше, чем напористость или агрессивность. Особенно важна будет сфера личных отношений. Также важно будет построение планов на будущее.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет насыщенной. Вам лучше меньше колебаться и раздумывать, а больше действовать — активно и энергично. В деловой сфере и в спорте вас ждут успехи, а вот в личной сфере, в области чувств и эмоций все может быть не так безоблачно. Постарайтесь не поссориться с любимыми людьми.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит исключительно позитивная неделя: она принесет приятные и гармоничные чувства. Неделя хороша для выстраивания личных отношений, встречи и общения с любимым человеком. Вам удастся приятно провести время, обсудить совместные планы, научиться лучше понимать друг друга.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя принесет избыток энергии, а также нетерпеливость, поспешность в решениях и неспособность доводить дела до конца. Вам будет полезно направить избыток энергии в спорт и физкультуру. Благоприятно также построить планы на год вперед накануне вашего дня рождения, если он приходится на эту неделю.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя насыщена глубокими размышлениями, возможно, планированием. Также предстоящие дни будут богаты с точки зрения романтических чувств. Повышается ваша обаятельность и физическая привлекательность. Возможны приступы ревности и собственничества.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов будет продуктивная неделя, связанная с общением, новыми перспективными контактами и другой социальной активностью. Хорошо посетить вечеринку или какое-нибудь мероприятие. Там вы обзаведетесь новыми знакомствами и просто приятно проведете время.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит неделя, когда для достижения целей лучше будет положиться на чувство такта и уступчивость, чем на напористость и энергичность. Неделя будет благоприятствовать развитию личных отношений: больше общайтесь с любимыми людьми, устроите свидание или просто приятно проведите вечер.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на следующей неделе лучше заниматься делами и общением с единомышленниками. Составьте примерный план и следуйте ему: у вас все получится, и возможно даже больше. Личная жизнь обещает скорее проблемы и переживания, так что не стоит планировать слишком много в этой сфере.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень позитивная неделя. В основном это будет связано с глубиной чувств, романтическим отношением к жизни, творческим настроем и покоем в душе. Позвольте интуиции вести вас по жизни. Также полезно будет размышлять над вашими чувствами и ценностями — вы сделаете интересные выводы и наблюдения.

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