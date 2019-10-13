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Видео: Одержимый ревностью мужчина изрезал жену в Подмосковье

, 0:31 Внимание: шокирующие кадры! 79

Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками полиции на столичном вокзале.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer, 5-tv.ru

Мужчина едва не расправился со своей супругой на глазах десятков прохожих в подмосковном Жуковском. По информации 5-tv.ru, инцидент произошел 10 октября. По предварительным данным, супружеская пара повздорила недалеко от цветочного магазина. Вероятно, мужчина приревновал жену и набросился на нее с ножом.

5-tv.ru публикует кадры с камеры видеонаблюдения, на которых можно заметить, как женщина падает на землю, когда муж выхватывает оружие. Она начинает отбиваться ногами, однако мужчина спокойно подходит к ней и наносит удар ножом. Когда пострадавшая попыталась отойти в сторону, он догнал ее и набросился вновь.

На записи также видно, как некоторые прохожие спокойно проходят мимо, когда в этот момент на их глазах едва не убивают молодую женщину. Водитель одного из автомобилей позже все-таки попытался утихомирить агрессора, он вышел из машины и что-то сказал нападавшему. Тот в свою очередь просто развернулся и ушел.

Задержать предполагаемого преступника удалось в Москве на вокзале. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье пятеро мужчин с ножами напали на посетителей кафе.

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