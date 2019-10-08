  1. Пятый канал
  4. В Подмосковье пятеро мужчин с ножами напали на посетителей кафе

В Подмосковье пятеро мужчин с ножами напали на посетителей кафе

, 9:01 155

В результате жестокого нападения один пострадавший был госпитализирован. Двое подозреваемых задержаны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / umstätter, МВД РФ

В Подмосковье пятеро мужчин с ножами напали на посетителей кафе. В результате произошедшего одного пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. Двое подозреваемых в противоправных действиях задержаны, их соучастников разыскивают. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

«Задержаны двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительной информации, конфликт в кафе начался со словесной перепалки. В конце концов, злоумышленники напали на одного из посетителей. Пострадавшего госпитализировали в местное медучреждение. Двое нападавших некоторое время скрывались в лесополосе неподалеку от места происшествия, там они и были задержаны сотрудниками полиции.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство» и статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Соучастники преступления разыскиваются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

10:06
Начальник рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
9:58
«О нас напишут статью!» В Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки
9:44
Высокопоставленный свердловский силовик отстранен после пьяной езды
9:34
«Подгузник бы хоть поменяли»: Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном
9:32
В США выпустили линейку гендерно-нейтральных кукол
9:30
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения мессерджеров

Сейчас читают

«Приехал в глухомань!» Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей — видео
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!
День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев