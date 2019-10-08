В Подмосковье пятеро мужчин с ножами напали на посетителей кафе. В результате произошедшего одного пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. Двое подозреваемых в противоправных действиях задержаны, их соучастников разыскивают. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

«Задержаны двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительной информации, конфликт в кафе начался со словесной перепалки. В конце концов, злоумышленники напали на одного из посетителей. Пострадавшего госпитализировали в местное медучреждение. Двое нападавших некоторое время скрывались в лесополосе неподалеку от места происшествия, там они и были задержаны сотрудниками полиции.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство» и статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Соучастники преступления разыскиваются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве.