Зеленая лихорадка: как Грета Тунберг взбудоражила всю Европу

Яркая примета этой недели в Европе — экологические протесты. Европейские столицы оккупировали защитники природы. Лондон, Париж, Берлин, Амстердам и другие мегаполисы почувствовали на себе всю силу, как теперь ее ласково называют «гретомании».

Эко-активисты перекрывали дороги, устраивали стычки с полицией, возводили стихийные лагеря. Требования традиционные — окружающий мир надо спасать, выбросы в атмосферу остановить, пластиком не пользоваться, ну и тому подобное. А теперь давайте задумаемся, а может все не просто так? Может экология отличный повод отвлечь внимание от реально насущных проблем? Ведь не исключено что, давая разрешения на подобные акции, власти просто выпускают воздух из протестного настроения. Ну походят, посидят, полежат, пошумят и разойдутся, и успокоятся…

Виталий Чащухин из эпицентра экологического торнадо.

Горит мир — горят страны. Есть, кому поджигать. Цвет очередной разгорающейся революции — зеленый. Ради спасения планеты и деревьев не жалко. Наломали веток и вперед — сотрясать воздух. Повсеместное «шествие растений» — цветочки. Это еще можно вынести. В Лондоне — атака на аэропорт. Блокирован терминал, митингующие внутри и на его крыше, хаос на взлетном поле — один уселся верхом на самолет. Другой остановил лайнер за секунды до отрыва от земли, всерьез полагая, что сократил таким образом выбросы CO2.

«Извините, но это действительно важно…»

«Сядьте, сядьте!»

Самый настоящий «зеленый террор» В борьбе за выживание они подвергают опасности других. И вообще не дают жить спокойно, в знак протеста перекрывая дороги. Если гибель человечества и правда неминуема, то из-за них она будет весьма мучительной.

«Вы ненормальные!»

«Чем дольше мы тут стоим, тем больше выбросов в атмосферу».

Транспортный коллапс по всей Европе. От узких итальянских кварталов и парижских улочек до подъездов к британскому правительству.

«Самым лучшим уроком для обитателей бурлящих, пахнущих коноплей биваков, которые сейчас засоряют Трафальгарскую площадь и Гайд Парк, было бы прекратить уличное движение и купить копию великолепной книги О. Тетчер. Тогда они могли бы узнать о настоящей феменистке, защитнице экологии и революционерке, которая изменила мир к лучшему», — предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Только камень этот — в свой, британский «огород». Именно эта земля несколько лет назад стала благодатной почвой для такого диковинного политического рассадника. Все началось с простой петиции пары экологов в защиту окружающей среду, а разрослось до немыслимых размеров — по всему миру. Аргентина… Чили… Австралия… Соединенные штаты Америки. Тот случай, когда это действительно кому-то может быть выгодно.

По данным английской прессы, всего за пару дней в пользу протестующих удалось собрать 40 тысяч фунтов стерлингов, а с момента основания на счета этого движения поступили миллионы. За такие деньги — никакой кустарной самодеятельности. Только отработанные технологии ненасильственного «гражданского неповиновения» с умелым провоцированием полицейских на массовые аресты.

И только сюда въезд даже на машине не будет заблокирован. Место, которое демонстранты не очень-то афишируют. Найти его можно по указателям — «тренировочный лагерь» протеста. В каждом таком центре по 2-3 инструктора, снимать себя не дают. Запись интервью — на скрытую камеру.

«Мы обмениваемся опытом, многие просто не знают, как действовать на протесте».

Стены увешаны обучающими плакатами, действия описаны по пунктам:

«Держаться вместе».

«Собираться группами по 10-12 человек».

«Быть готовыми к риску».

«Между собой общаться только на языке жестов».

Вот так это выглядит на практике. В роли массовки — «заезжие гастролеры», куда ж без них. Блокирована еще одна улица. И каждый из них выглядит как настоящий боец. При них тепловые одеяла, матрацы, подушки. Все, для того, чтобы как можно дольше держать этот экологический «оккупай». Сидячий и даже лежачий посреди дороги.

«Мы из Копенгагена, а из Дании тут человек 100-150. Специально приехали в Берлин».

Свободные люди — ни на работу, ни на учебу им, в отличие от других, не нужно. Успели уже и на власть замахнуться, «облепив» офис тех, кто у руля всей страны.

«Правительство уже 14 лет у власти и ничего не сделало для защиты климата, а человечеству грозит вымирание», — заявляет активист Генри Гофман.

Потом еще оцепили берлинскую мэрию и заблокировали вход в такое далекое на их взгляд от природы — Министерство экологии. Над ним теперь тоже — флаг восстания с песочными часами в кружочке, символизирующие всеобщее вымирание. Темой надвигающейся экологической катастрофы крутят-вертят как хотят. У лондонских мамочек молоко портится — нечем дышать.

«Меня волнует, как ужасное качество воздуха повлияет на легкие моей малышки».

Другие им тут же говорят — лучше не рожать вовсе. Меньше народа, больше кислорода. Школьная учительница из Германии целый трактат написала — про вредных детишек.

«Чем меньше людей будет, тем лучше для окружающей среды. Надо сказать, это четко», — уверена автор манифеста о бездетности Верена Бруншвайгер.

И все-таки совсем уж без деток — никуда. Странная шведская девочка Грета Тунберг — главная вдохновительница движения. Вот и у остальных на лицо — прогрессирующая «греталихорадка».

«Моя рука заблокирована в промышленном баке. Я родилась в привилегированном обществе и должна чем-то жертвовать», — заявляет некая Ева.

И вот это вот все — тоже ведь чье-то «детище».

«По моей информации и девочка Гретта и другие это такой пиар. Проект для тех, кто срочно нуждается в смене повестки дня. То, что они говорят, ерунда. Изменение климата естественно на протяжении веков. Это все является контролируемым безумием», — объясняет политолог Кристоф Херстель.

Под лозунгом «сохраним нашу Землю» сами они — паразитируют на самых лакомых ее кусочках, разбивая гигантские палаточные лагеря в живописных районах европейских столиц, вытаптывая там газоны, подключаясь к местному водопроводу. Защита окружающей среды — дело хорошее, но какое-то нечистое.

Берлинские коммунальщики устали за ними убирать. Через каждый 200-300 метров поставили баки. Там, где био-отходы — совсем на донышке, зато после себя протестующие оставляют горы такого губительного для планеты пластика.

Убираться сами — во всех смыслах этого слова — они не планируют. На полицейские зачистки — рассчитывать тем более не приходится. «Выхлопы», сколь-нибудь угрожающие власти, от таких протестов пока нулевые, так пусть хотя бы свой не менее углекислый пар — выпустят.