На грани фола: на анти-расистские встречи в Англии не пустили белых студентов

На этой неделе в войне с расизмом был достигнут большой успех. В английском городе Шеффилд местный студенческий союз — в порядке борьбы с расизмом — запретил посещать свои анти-расистские встречи и митинги белым учащимся.

Как объяснили руководители союза — дело не в том, что белые студенты ведут себя как-то не так. Дело просто в том, что они белые. А в Шеффилде белых все еще больше, чем меньшинств. Поэтому если всех желающих пускать на встречи борцов с расизмом, то белые будут и там доминировать.

В общем, отныне вход туда открыт только черным и азиатам. Ну и еще, видимо, индейцам, латиноамериканцам и аборигенам Австралии и Океании — если они там вообще есть, в самом центре Великобритании.

До этого студенческий союз использовал половинчатую меру — белые могли ходить на встречи, но им запрещено было говорить и задавать вопросы. Но сейчас справедливость, наконец, восторжествовала окончательно. Как заявили боссы союза — «от просто нерасизма мы переходим к активному анти-расизму». С учетом того, что студенческий активизм в западной цивилизации — это строчка в анкете и шаг по карьерной лестнице, исключение белых из антирасизма это довольно большой удар по их перспективам. И, соответственно, фора для остальных.

Что тут интересно для нас с вами. Мы удивляемся, почему борьба за равенство в передовых странах выливается почему-то в ту же дискриминацию, только с другой стороны. Мы этого не можем понять по одной простой причине.

Вот в нашей стране живут, причем миллионами, представители трех рас — европиоидной, монголоидной и смешанной, уральской. А мы этого практически не замечаем. Главным образом — потому, что мы живем вместе уже лет пятьсот, все привыкли. Поэтому какая разница, кореец ты, чуваш или белорус — был бы человек приличный.

А на западе ситуация иная. Там их расовые меньшинства — потомки жителей их бывших колоний. Или даже не бывших. То есть потомки тех, кого белые люди из приличных стран столетиями грабили и заставляли трудиться на своих плантациях.

По факту расизм — это часть исконной западной цивилизации, вычистить его из нее невозможно. Отрицай не отрицай, замалчивай не замалчивай — там все равно останутся представления о благородных нациях-господах и о диких нациях-рабах. Поэтому западный расизм можно только переименовывать — например, объявляя высшими расами и нациями самые пострадавшие. Или вообще не расы и не нации, а, скажем, секс-меньшинства, или веганов, или еще кого.

И как они эту проблему будут решать — пока вообще не понятно.

В общем, хорошо, что за нас с вами уже поотдувались наши предки много сотен лет назад.