Более 400 пассажиров из Антальи провели ночь в «Пулково» в ожидании багажа

Более 400 пассажиров рейса Анталья — Петербург были вынуждены провести ночь с субботы на воскресенье в аэропорту «Пулково» в ожидании своего багажа. Об этом вернувшиеся из Турции туристы сообщили 5-tv.ru, прислав видео, на котором запечатлена возмущенная толпа.

«После 2,5 часового ожидания, так и не выдали багаж рейса N4 1834 Анталия — Санкт-Петербург. Представители компании говорят, что не открывается отсек багажа. В аэропорту сейчас волна негодований, многие с детьми, теплая одежда которых в багаже! Многие из других городов», — поясняется под роликом, опубликованном в соцсети.

Видео: ВКонтакте @spb_today

В комментариях путешественники, которые собирались лететь из Петербурга в Анталью, пишут, что тоже застряли в аэропорту.

«А вообще не смешно, вот наш рейс должен улететь в Аланью в 00:55, а перенесли уже до 4 утра. Похоже, мы ждем этот самолет»

«Ребята! Мы с вами! Мы ждем вылет этим самолетом!» — пишут они.

Жительница Петербурга Елена, которая всю ночь ждет дома прилетевших этим самолетом родителей, рассказала 5-tv.ru, что в ожидании багажа в пограничной зоне аэропорта с десяти часов вечера остаются 420 человек.

«Сидят они на полу, там нет сидений, ни воды, ни питания не предложили, запустили туда полицию, видимо боятся бунта. Предлагают им писать заявления на стойке информации о своем багаже», — сказала она.

Об обстановке в «Пулково» рассказала 5-tv.ru по телефону прилетевшая злополучным рейсом Наталья Герасимова.

«Долгое время ни представители «Северного ветра, ни представители аэропорта «Пулково» не могли нам объяснить, в чем дело, что произошло. Потом оказалось, что не открывается отделение, где хранится этот багаж. Как нам объяснили, там работают три механика или каких-то техника, которые вот в течение пяти часов, с десяти часов вечера пытаются открыть. Открыли маленькую часть, где коляски были детские и несколько чемоданов», — рассказала туристка.

По ее словам, пять часов более 400 пассажиров провели «в ужасающих условиях», поскольку сидений не было. Им предложили написать заявление, чтобы багаж доставили домой. Из нескольких сотен человек выстроилась очередь, чтобы это заявление писать, и стояла более пяти часов.

Как стало известно 5-tv.ru, после четырех часов утра выдавать багаж все-таки начали.

Буквально два дня назад 5-tv.ru сообщал, что в петербургском аэропорту «Пулково» более чем на сутки застряли 147 пассажиров авиакомпании Nord Star. Рейс в Норильск отложили «для проведения дополнительного технического обслуживания».