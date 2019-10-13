Более 400 пассажиров из Антальи провели ночь в «Пулково» в ожидании багажа

Более 400 пассажиров рейса Анталья — Петербург были вынуждены провести ночь с субботы на воскресенье в аэропорту «Пулково» в ожидании своего багажа. Об этом вернувшиеся из Турции туристы сообщили 5-tv.ru, прислав видео, на котором запечатлена возмущенная толпа.
Видео: ВКонтакте @spb_today
В комментариях путешественники, которые собирались лететь из Петербурга в Анталью, пишут, что тоже застряли в аэропорту.
Жительница Петербурга Елена, которая всю ночь ждет дома прилетевших этим самолетом родителей, рассказала 5-tv.ru, что в ожидании багажа в пограничной зоне аэропорта с десяти часов вечера остаются 420 человек.
Об обстановке в «Пулково» рассказала 5-tv.ru по телефону прилетевшая злополучным рейсом Наталья Герасимова.
По ее словам, пять часов более 400 пассажиров провели «в ужасающих условиях», поскольку сидений не было. Им предложили написать заявление, чтобы багаж доставили домой. Из нескольких сотен человек выстроилась очередь, чтобы это заявление писать, и стояла более пяти часов.
Как стало известно 5-tv.ru, после четырех часов утра выдавать багаж все-таки начали.
Буквально два дня назад 5-tv.ru сообщал, что в петербургском аэропорту «Пулково» более чем на сутки застряли 147 пассажиров авиакомпании Nord Star. Рейс в Норильск отложили «для проведения дополнительного технического обслуживания».