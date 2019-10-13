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  4. Кейт Миддлтон уволила преданную помощницу во время ее медового месяца

Кейт Миддлтон уволила преданную помощницу во время ее медового месяца

, 12:59 43

Герцогиня Кембриджская указала ассистентке на дверь после семи лет верной службы.

Фото: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia

Кейт Миддлтон уволила 32-летнюю помощницу Софи Агню, пишет DailyMail. Рядом с супругой принца Уильяма девушка проработала семь лет в качестве личного ассистента.

Софи — выпускница факультета искусств Сент-Эндрюсского университета, который несколькими годами ранее окончила сама герцогиня Кембриджская. Недавно помощница взяла отпуск по уважительной причине — решила провести медовый месяц с новым мужем.

Однако спустя несколько дней после свадьбы Агню узнала, что возвращаться на работу ей не придется. Миддлтон приняла решение освободить ассистентку с занимаемой должности.

«Софи обожала свою работу и многим жертвовала ради нее. Это случилось так неожиданно, что мы все шокированы», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник издания.

Впрочем, правой руки герцогиня не лишилась. Софи была ее вторым помощником, в то время как первый ассистент остался на прежнем месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Миддлтон помолвлен с француженкой.

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