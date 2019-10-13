Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в категории до 48 кг

Российская спортсменка Екатерина Пальцева завоевала золото на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 48 килограммов, победив раздельным решением судей представительницу Индии Манджу Рани.

Бронза у англичанки Деми Рестан и спортсменки из Таиланда Чутхамат Раксат.

Для сборной России это уже третья медаль в чемпионате, который в эти дни проходит в Улан-Удэ. Накануне бронзу нашей команде принесли Екатерина Дынник и Саадат Далгатова. Теперь поклонники бокса следят за выступлением Лилия Аетбаевой, Люмилы Воронцовой и Земфиры Мамедалиевой. Их бои должны пройти в ближайшие часы.