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  4. Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в категории до 48 кг

Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в категории до 48 кг

, 12:07 38

В финале россиянка раздельным решением судей победила спортсменку из Индии Манджу Рани.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российская спортсменка Екатерина Пальцева завоевала золото на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 48 килограммов, победив раздельным решением судей представительницу Индии Манджу Рани.

Бронза у англичанки Деми Рестан и спортсменки из Таиланда Чутхамат Раксат.

Для сборной России это уже третья медаль в чемпионате, который в эти дни проходит в Улан-Удэ. Накануне бронзу нашей команде принесли Екатерина Дынник и Саадат Далгатова. Теперь поклонники бокса следят за выступлением Лилия Аетбаевой, Люмилы Воронцовой и Земфиры Мамедалиевой. Их бои должны пройти в ближайшие часы.

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