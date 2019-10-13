Путин отметил вклад фестиваля «Белая трость» в развитие детского творчества

Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля для незрячих детей «Белая трость». Он прошел в Кремлевском дворце.

Президент отметил, что уже много лет «Белая трость» обращает внимание российского общества на проблемы слепых детей и подростков. Ребята, оказавшиеся в трудной ситуации, тем не менее могут раскрывать свои таланты благодаря этому благотворительному проекту.

Путин обозначил вклад фестиваля в развитие творчества детей и подростков, поддержку начинающих исполнителей. «Белая трость» открывается каждый год перед Международным днем белой трости, который выпадает на 15 октября. При этом фестиваль посещают дети не только из РФ, но и из стран ближнего зарубежья: от Азербайджана до Украины.

В этом году «Белая трость» проходит в десятый раз. В Государственный Кремлевский дворец приехали звезды отечественного шоу-бизнеса: Валерия, Алсу, Витас, Анита Цой и другие. На сцену вышли детские хореографические коллективы.

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