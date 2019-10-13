  1. Пятый канал
  4. Путин отметил вклад фестиваля «Белая трость» в развитие детского творчества

Путин отметил вклад фестиваля «Белая трость» в развитие детского творчества

, 21:42 Видео 42

Президент выразил надежду, что проект и в будущем будет выполнять свою ответственную миссию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, ВКонтакте / Государственный Кремлёвский Дворец

Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля для незрячих детей «Белая трость». Он прошел в Кремлевском дворце.

Президент отметил, что уже много лет «Белая трость» обращает внимание российского общества на проблемы слепых детей и подростков. Ребята, оказавшиеся в трудной ситуации, тем не менее могут раскрывать свои таланты благодаря этому благотворительному проекту.

Путин обозначил вклад фестиваля в развитие творчества детей и подростков, поддержку начинающих исполнителей. «Белая трость» открывается каждый год перед Международным днем белой трости, который выпадает на 15 октября. При этом фестиваль посещают дети не только из РФ, но и из стран ближнего зарубежья: от Азербайджана до Украины.

В этом году «Белая трость» проходит в десятый раз. В Государственный Кремлевский дворец приехали звезды отечественного шоу-бизнеса: Валерия, Алсу, Витас, Анита Цой и другие. На сцену вышли детские хореографические коллективы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фестивале народной песни «Добровидение» в Петербурге.

Читайте также

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

Путин поправил главу Мурманской области в разговоре о многодетных семьях
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября

Последние новости

22:14
Видео зверского нападения с ножом на мужчину в Зеленограде (18+)
21:57
Певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым
21:42
Путин отметил вклад фестиваля «Белая трость» в развитие детского творчества
21:24
Пятилетняя девочка и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
21:10
На ком женятся дети российских миллиардеров?
21:02
5:0! Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020

Сейчас читают

Что стало с сыном Баскова от Светланы Шпигель?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября
Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев