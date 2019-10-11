В Петербурге стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»

В Петербурге открылся, возможно, самый колоритный фестиваль народной песни «Добровидение».

На масштабный праздник приехали сотни участников со всего мира: артисты из Прибалтики, Казахстана, Армении Молдавии. Главное правило в исполнении — все номера только на родном языке.

Международный фестиваль отличается не только колоритом костюмов, но и высокой точностью организации каждый знает свое время. К примеру когда молдавский коллектив готовится на сцене уже практически дагестанские танцы.

Этому фестивалю несмотря на юный возраст пророчат долгие лета. На первый юбилей здесь обещают еще больше участников и звезд, а через год «Добровидение» впервые пройдет за границей.

Чем удивляли зрителей? расскажет Андрей Захаров