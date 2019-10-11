  1. Пятый канал
  4. В Петербурге стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»

В Петербурге стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»

, 16:46 Эфирная новость 21

Этому фестивалю несмотря на юный возраст пророчат долгие лета: на масштабный праздник приехали сотни участников со всего мира: артисты из Прибалтики, Казахстана, Армении Молдавии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: dobrovidenie.ru, 5-tv.ru

В Петербурге открылся, возможно, самый колоритный фестиваль народной песни «Добровидение».

На масштабный праздник приехали сотни участников со всего мира: артисты из Прибалтики, Казахстана, Армении Молдавии. Главное правило в исполнении — все номера только на родном языке.

Международный фестиваль отличается не только колоритом костюмов, но и высокой точностью организации каждый знает свое время. К примеру когда молдавский коллектив готовится на сцене уже практически дагестанские танцы.

Этому фестивалю несмотря на юный возраст пророчат долгие лета. На первый юбилей здесь обещают еще больше участников и звезд, а через год «Добровидение» впервые пройдет за границей.

Чем удивляли зрителей? расскажет Андрей Захаров

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

17:10
Пять цитат великого космонавта Алексея Леонова
16:54
Стивел Сигал раскрыл Емельяненко секреты мастерства для успешной победы
16:46
В Петербурге стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»
16:35
«Летели стулья!» Верник рассказал о самом серьезном конфликте с братом-близнецом
16:23
В ДРК найдены обломки пропавшего Ан-72 с россиянами на борту
16:09
НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос

Сейчас читают

Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев