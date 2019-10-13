Певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым

Популярная в 1990-е годы певица Азиза призналась, что была любовницей советской киноиконы — актера Александра Абдулова, пишет KP.RU.

55-летняя артистка в эфире передачи на федеральном телеканале рассказала, что в далеком 1989 году, когда ей было 25 лет и она приехала покорять Москву, ей довелось познакомиться с 36-летней кинозвездой, который тогда был женат на не менее известной актрисе Ирине Алферовой.

« У нас был роман. Видимо ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу », — поведала она.

По ее словам, они начали встречаться «на его территории».

« Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала — вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне », — рассказала певица, вспоминая, что было сложно привыкать к столичной жизни.

В свое оправдание за связь с женатым мужчиной Азиза упоминает, что к тому моменту, как ей казалось, у Абдулова и Алферовой «отношения уже были не очень».

Спустя почти год певица охладела к актеру. Но однажды была приятно удивлена, когда вторая супруга Абдулова, тогда уже вдова, рассказала ей, что актер признавался, что чуть было не женился на Азизе.

В апреле Азиза рассказала, что выходит замуж за своего давнего друга композитора Олега Бескровного.