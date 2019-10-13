Певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым

Популярная в 1990-е годы певица Азиза призналась, что была любовницей советской киноиконы — актера Александра Абдулова, пишет KP.RU.
55-летняя артистка в эфире передачи на федеральном телеканале рассказала, что в далеком 1989 году, когда ей было 25 лет и она приехала покорять Москву, ей довелось познакомиться с 36-летней кинозвездой, который тогда был женат на не менее известной актрисе Ирине Алферовой.
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По ее словам, они начали встречаться «на его территории».
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В свое оправдание за связь с женатым мужчиной Азиза упоминает, что к тому моменту, как ей казалось, у Абдулова и Алферовой «отношения уже были не очень».
Спустя почти год певица охладела к актеру. Но однажды была приятно удивлена, когда вторая супруга Абдулова, тогда уже вдова, рассказала ей, что актер признавался, что чуть было не женился на Азизе.
В апреле Азиза рассказала, что выходит замуж за своего давнего друга композитора Олега Бескровного.