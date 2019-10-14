Актер и стриптизер Сергей Глушко, являющийся мужем певицы Наташи Королевой, разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен будучи младенцем. Фото артист сопроводил текстом об инклюзии.

«Мы все когда-то были колясочниками. В смысле, был период, когда мы ездили в коляске. Были беззубыми, лысыми, не умели говорить, ходить и нуждались в помощи», — написал Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Он отметил, что каждый может оказаться в этой ситуации снова. В связи с этим важно помнить об инклюзии — включении людей с инвалидностью в активную общественную жизнь.

Актер призвал подписчиков присоединиться к флешмобу и тоже выложить в соцсетях свои фотографии в детской коляске с хэштегами «ЯинклюзиЯ» и «ЯиЯ». Эстафету Тарзан передал своей супруге Наташе Королевой.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее поклонники заявили Тарзану, что он стареет. Причиной неожиданных комментариев стало выложенное им фото со спектакля.