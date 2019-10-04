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Дракон, который не кусается. Поклонники заявили Тарзану, что он стареет

, 20:31 Фото 68

Сергей Глушко выложил фото со спектакля и получил от фанатов неожиданный комментарий.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Актер и стриптизер Сергей Глушко разместил в Instagram снимок со спектакля «Муж на час», где исполняет одну из ролей. В кадре он, на вид довольный собой, стоит в костюме своего героя с распущенными волосами между актрисами Александрой Кузенкиной и Марией Горбань. У последней на голове причудливые завитушки — словно из прически только что вынули бигуди.

«На двухголового дракона мы тут с Машей Горбань похожи», — заметил Тарзан

Instagram @tarzan___official

Поклонницы артиста отозвались в комментариях под постом привычными заигрываниями.

«Красавцы, любуемся»;

«Статный красавец!»

«Кого-то кудрявая голова собралась скушать?!» — ответили фолловеры.

И вдруг посреди невинных женских шуток как гром среди ясного неба прозвучал страшный для любого дамского угодника вердикт.

«Стареешь», — появилось в комментариях.

Действительно, освещение для Глушко на выложенном снимке оказалось не самым удачным. В свете театрального прожектора проступили морщины актера.

Впрочем, для своих 49 лет Тарзан все еще выглядит более чем достойно. Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Глушко восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом.

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