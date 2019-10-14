Сводный брат Элтона Джона раскритиковал поп-звезду за клевету на отца

Свободный брат Элтона Джона Джефф Дуайт раскритиковал поп-звезду за демонизацию образа их отца Стэнли Дуайта в новой автобиографии. Об этом сообщила газета Mirror.

В своей книге Элтон Джон написал, что отец никогда не приходил на его концерты и не говорил с ним о музыке. Его брат категорически не согласен с этим заявлением.

«Я не понимаю этого, поскольку моя мама, мой папа и я все вместе пошли на его концерт в Ливерпуле», — рассказал Джефф.

Дуайт предположил, что у Элтона либо начались проблемы с памятью, либо он пытается убедить себя в черствости отца.

«Он или потерял память, или и правда думает, что отец не видел его выступлений, или просто хочет в это верить», — считает брат певца.

В автобиографии Элтон Джон также написал, что никогда не слышал от отца слов «Я горжусь тобой» или «Я люблю тебя». Джефф сообщил, что тоже не слышал подобного от родителя, пока тот не оказался при смерти. Мужчина объяснил сдержанность отца послевоенным воспитанием.

Отец и мать Элтона Джона разошлись в 1962 году. После этого папа певца женился во второй раз. В новом браке у него родились еще четверо детей.

Как ранее писал 5-tv.ru, в своей автобиографической книге Элтон Джон раскрыл интересную подробность из жизни королевы Великобритании Елизаветы II.