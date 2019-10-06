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  4. Элтон Джон рассказал, как Елизавета II отвесила пощечину племяннику

Элтон Джон рассказал, как Елизавета II отвесила пощечину племяннику

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Легендарный музыкант поделился с поклонниками любопытным случаем из жизни британской королевы.

Фото: www.globallookpress.com / Tim Ireland

Сэр Элтон Джон обнародовал интересную подробность из жизни Елизаветы II в своей автобиографической книге, сообщает 7days.ru. Кумир миллионов тесно общается с королевской семьей и не раз становился свидетелем моментов из личной жизни монаршей особы.

Так, музыкант утверждает, что однажды на его глазах глава Великобритании отвесила несколько пощечин своему племяннику Дэвиду Армстронгу-Джонсу. Самому Элтону показалось, что Елизавета II таким образом пошутила. Артист отметил, что более никогда не видел ее в столь приподнятом настроении.

«Не спорь со мной! Я королева», — сказала она сыну принцессы Маргарет.

Из-за чего произошла эта сцена, осталось неизвестным. Неясно пока и то, как отреагирует королевская семья на вольность знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние здоровья Елизаветы II вызывает опасение у ее родных.

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