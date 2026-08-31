Названа отрасль с самой высокой зарплатой в России летом 2026 года

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Работодатели в этой сфере предлагают специалистам в среднем более 200 тысяч рублей в месяц.

Какая профессия самая высокооплачиваемая в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Металлургия стала лидером по уровню зарплат в России летом 2026 года

Металлургическое производство стало самой высокооплачиваемой отраслью в России летом 2026 года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы», с которыми ознакомилось РБК.

В июне–августе средняя предлагаемая зарплата в металлургии составила 208 тысяч рублей в месяц. При этом специалисты могли рассчитывать на разные суммы в зависимости от региона, квалификации и графика работы.

Вторую позицию рейтинга заняло транспортное машиностроение, куда входит производство автомобилей, судов и железнодорожной техники. В этой сфере работодатели указывали в вакансиях в среднем 166 236 рублей в месяц.

Третье место досталось строительной отрасли. Средний уровень зарплатных предложений здесь составил 146 795 рублей.

В пятерку также вошли техническое обслуживание и ремонт оборудования, где средняя зарплата достигла 127 781 рубля, и производство промышленного оборудования и станков — 126 929 рублей.

В «Авито Работе» подчеркнули, что в рейтинге учитывались средние значения зарплатных вилок, которые компании указывали в своих вакансиях. Реальный доход сотрудника при этом может отличаться от заявленной суммы и зависит от конкретных условий работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что 38% россиян готовы сменить регион проживания ради привлекательной работы.

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