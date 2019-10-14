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«Красный цвет вам к лицу»: Мария Порошина покрасовалась в ярком образе

, 6:18 Фото 163

Подписчики отметили стройную талию матери пятерых детей.

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Фото, видео: Instagram @mashaaporoshina

Актриса Мария Порошина, воспитывающая пятерых детей, выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в ярко-красном платье. Подписчики рассыпались в комплиментах.

«Как вам образ? Хочу услышать ваше мнение», — подписала 45-летняя актриса снимок, собравший почти 15 тысяч лайков и одну тысячу комментариев за полдня.

Instagram @mashaaporoshina

Все ответы на вопрос Порошиной носили комплементарный характер. Пользователи отметили ее стройную талию и удачный выбор наряда.

«Машенька, как всегда огонь. Прелесть»;

«Вы восхитительны»;

«Красный цвет вам к лицу»;

«Очень стройнит и идет вам»;

«Круто, талия что надо», — написали подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, Мария Порошина родила пятого ребенка в январе 2019 года. Спустя восемь месяцев она рассказала, что несмотря на младенческий возраст ребенок уже начинает проявлять характер.

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