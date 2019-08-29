«Мудрый, тихий»: Мария Порошина рассказала о своем восьмимесячном сыне

Актриса Мария Порошина, ставшая в январе 2019 года мамой в пятый раз, в интервью сайту Teleprogarmma.pro рассказала о восьмимесячном сыне Андрее. По словам знаменитости, несмотря на еще младенческий возраст, мальчик уже во всю начинает проявлять характер и становится понятно на кого он похож.

«У меня и папа спокойный, и я сама. Во многом узнаю в сыне себя, конечно. Но так как я не одна принимала участие в его создании, то Андрюша, конечно, и от своего папы тоже многое взял», — признается Мария Порошина.

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45-летняя актриса отмечает, что даже в сложные периоды в возрасте до трех месяцев, когда у младенцев то колики, то еще что-то беспокоит, малыш давал ей выспаться. Мария Порошина вспоминает, что с некоторыми дочерями ей было в этом плане намного сложнее.

« Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры до времени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужские обертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то не нравится. Например, если слишком долго чистим нос, Андрей может недовольно хныкнуть, и мы тут же: „Все-все, дорогой“. И он успокаивается, не плачет, не заходится в истериках », — сказал Мария Порошина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошина пытается прийти в форму после пятых родов.