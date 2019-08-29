«Мудрый, тихий»: Мария Порошина рассказала о своем восьмимесячном сыне

Актриса Мария Порошина, ставшая в январе 2019 года мамой в пятый раз, в интервью сайту Teleprogarmma.pro рассказала о восьмимесячном сыне Андрее. По словам знаменитости, несмотря на еще младенческий возраст, мальчик уже во всю начинает проявлять характер и становится понятно на кого он похож.
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45-летняя актриса отмечает, что даже в сложные периоды в возрасте до трех месяцев, когда у младенцев то колики, то еще что-то беспокоит, малыш давал ей выспаться. Мария Порошина вспоминает, что с некоторыми дочерями ей было в этом плане намного сложнее.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошина пытается прийти в форму после пятых родов.