«Сильнейший»: как Медведев разгромил Зверева в финале турнира в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд. И сейчас он без сомнения может считаться одним из лучших теннисистов планеты.

В финале турнира в Шанхае наш спортсмен разгромил шестую ракетку мира, немца русского происхождения Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1.

Встреча длилась почти час пятнадцать. Для Медведева это четвертый титул в этом году. Соперник россиянина Зверев после финала признал нашего теннисиста сильнейшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд, победив в Шанхае.