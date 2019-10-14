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«Сильнейший»: как Медведев разгромил Зверева в финале турнира в Шанхае

, 7:09 Эфирная новость 14

Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс».

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Фото, видео: ТАСС/Wu Gang, 5-tv.ru

Россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд. И сейчас он без сомнения может считаться одним из лучших теннисистов планеты.

В финале турнира в Шанхае наш спортсмен разгромил шестую ракетку мира, немца русского происхождения Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1.

Встреча длилась почти час пятнадцать. Для Медведева это четвертый титул в этом году. Соперник россиянина Зверев после финала признал нашего теннисиста сильнейшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд, победив в Шанхае.

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