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  4. «Восторг!» Ирина Пегова порадовала фанатов снимком в свадебном платье и фате

«Восторг!» Ирина Пегова порадовала фанатов снимком в свадебном платье и фате

, 14:24 Фото 891

Актриса предстала перед подписчиками в образе счастливой невесты из спектакля «Женитьба» Гоголя.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала в Instagram красочные фотографии со спектакля по пьесе Гоголя «Женитьба». Актриса сыграла в культовой театральной постановке главную роль. На одном из снимков 41-летняя артистка предстала в неожиданном образе: звезда нарядилась в пышное белое свадебное платье и длинную фату. В публикации «невеста» рассказала о предстоящем выступлении на сцене МХТ.

«Жаль, что фотки плохого качества! Сегодня вечером Гоголь на сцене МХТ „Женитьба“ в хорошем качестве с качественными артистами», — подписала пост знаменитость.

Instagram @pegovairina

Поклонники Ирины Пеговой обрадовались новой публикации, на которой смогли лицезреть кумира в естественной для нее обстановке. Образ знаменитости в свадебном платье произвел настоящий фурор в сети — за несколько часов фото набрало больше трех тысяч лайков. Фанаты артистки, которые уже имели возможность наблюдать театральное действие с ее участием, отметили — роль в «Женитьбе» звезде явно удалась.

«Спектакль — фейерверк! Видела другие интерпретации Гоголя. Ваш, Ирина, спектакль — это невероятное и умопомрачительное действие великолепной актерско-режиссерской команды!»

«Спектакль шедевральный!»

«Просто восторг! Игра актеров потрясающая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки.

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