Уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки

Российская актриса Ирина Пегова пожаловалась подписчикам в Instagram на последствия постоянных разъездов, одновременно поблагодарив их за «магию».

«Вся моя жизнь на чемоданах, из-за этого много пропускается, упускается, теряется», — начала артистка свой пост.

Она отметила, что у такой жизни есть и положительные стороны. Во-первых, возможность оставаться собой.

«В чужих городах и странах больше времени и возможности быть самой с собой, здесь и сейчас, быть в моменте!» — написала актриса.

Во-вторых, выступления в разных городах и странах повышают популярность.

«Сам факт того, что я просто выкладываю с сеть новое фото, или свежую мысль, или мое мимолетное впечатление, или делюсь эмоциями, и вы разделяете это со мной, — это Magic!» — написала Пегова.

Она поблагодарила каждого из 600 тысяч своих подписчиков, добавив, что вылетает из Минска домой.

Instagram @pegovairina

Подписчики в ответ отметили прекрасный внешний вид любимицы, черты ее характера и пожелали счастливого пути.

«Фото просто бомбическое. Ирочка, вы — красотка»;

«Насколько много в вас жизни. Подпитываюсь вашей женственностью, искрометностью, очарованием, искренностью. Спасибо вам!»

«Все-таки как хороши черно-белые фотографии. Ирина, счастливого пути! Берегите себя», — написали пользователи.

Чтобы держать себя в форме, актриса находит время на тренировки даже во время гастроелей. Как сообщал 5-tv.ru, ранее похудевшая Ирина Пегова выложила видео, как «потеет» на беговой дорожке перед гастролями.