Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию подарит королю ближневосточного государства самку кречета, натренированную на охоту на птиц, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Предварительно эту особь из отряда соколообразных с Камчатки назвали Альфа, однако саудовская сторона может переименовать птицу по своему усмотрению.

« Это молодая самка, ей ранее было дано имя Альфа, но саудовская сторона сможет сама выбрать новое имя для птицы », — сказал собеседник агентства.

На кадрах видно, что на голове птицы надето нечто вроде шлема, закрывающего ей глаза, а голову венчает хохолок.

Президент РФ Владимир Путин прибыл 14 октября в Эр-Рияд с государственным визитом. Главу российского государства у трапа самолета встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоится его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, и первое заседание двустороннего экономического совета.

Накануне визита Путина в Эр-Риад он дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic, в котором, в том числе рассказал о создании Россией уникального гиперзвукового оружия, необходимости освобождения Сирии от иностранного присутствия, а также пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы.