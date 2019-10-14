Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию подарит королю ближневосточного государства самку кречета, натренированную на охоту на птиц, сообщил ТАСС источник в российской делегации.
Предварительно эту особь из отряда соколообразных с Камчатки назвали Альфа, однако саудовская сторона может переименовать птицу по своему усмотрению.
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На кадрах видно, что на голове птицы надето нечто вроде шлема, закрывающего ей глаза, а голову венчает хохолок.
Президент РФ Владимир Путин прибыл 14 октября в Эр-Рияд с государственным визитом. Главу российского государства у трапа самолета встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.
Накануне визита Путина в Эр-Риад он дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic, в котором, в том числе рассказал о создании Россией уникального гиперзвукового оружия, необходимости освобождения Сирии от иностранного присутствия, а также пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы.