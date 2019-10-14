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  4. Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

, 15:58 Видео 143

Государственный визит президента РФ в королевство проходит 14 октября.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию подарит королю ближневосточного государства самку кречета, натренированную на охоту на птиц, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Предварительно эту особь из отряда соколообразных с Камчатки назвали Альфа, однако саудовская сторона может переименовать птицу по своему усмотрению.

«Это молодая самка, ей ранее было дано имя Альфа, но саудовская сторона сможет сама выбрать новое имя для птицы», — сказал собеседник агентства.

На кадрах видно, что на голове птицы надето нечто вроде шлема, закрывающего ей глаза, а голову венчает хохолок.

Президент РФ Владимир Путин прибыл 14 октября в Эр-Рияд с государственным визитом. Главу российского государства у трапа самолета встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоится его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, и первое заседание двустороннего экономического совета.

Накануне визита Путина в Эр-Риад он дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic, в котором, в том числе рассказал о создании Россией уникального гиперзвукового оружия, необходимости освобождения Сирии от иностранного присутствия, а также пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы.

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