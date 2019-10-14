В Москве задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках

Столичной полицией задержан житель Москвы Дэнни Кулинич, ему инкриминируют активное участие в организации массовых беспорядков летом этого года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, Кулинича привезли на допрос в СК России по уголовному делу о массовых беспорядках. По информации агентства, утром на квартире активиста прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер и другую технику.

«Московским делом» обобщенно называют ряд уголовных дел, которые возбуждены по фактам беспорядков на несанкционированных акциях, прошедших в начале лета в столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля». Егору Жукову и Сергею Фомину изменена мера пресечения по ходатайству следствия.