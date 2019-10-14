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  4. Пассажиров вернувшегося самолета рейса «Москва — Лондон» отправят другим бортом

Пассажиров вернувшегося самолета рейса «Москва — Лондон» отправят другим бортом

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Планируемое время вылета — 17.00 по московскому времени.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Самолет, выполнявший рейс SU2582 «Москва — Лондон», вернулся в «Шереметьево» по технической причине. Как рассказал 5-tv.ru представитель компании «Аэрофлот», посадка в аэропорту вылета прошла в штатном режиме. Пассажиров отправят в Великобританию другим бортом.

«После замены воздушного судна пассажиры вылетят в Лондон, планируемое время отправления из Москвы — 17:00», — уточнил представитель авиакомпании.

По его словам, путешественники, вынужденные задержаться в воздушной гавани Москвы, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, в «Шереметьево» вернулся самолет, следовавший по маршруту «Москва — Лондон».

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