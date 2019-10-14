«Самое дружное семейство!»: Галкин опубликовал трогательное фото детей

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин очаровал поклонников новой фотографией в Instagram. Ведущий опубликовал в соцсети трогательный снимок, на котором его шестилетняя дочь Лиза нежно обнимает своего брата Гарри. Как указал артист в подписи к публикации, кадр был сделан после того, как его дети вернулись из океанариума, где получили море положительных впечатлений.

«Дети вчера были с мамой в Москвариуме — вернулись в полном восторге!» — написал Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Фанаты едва сдерживали умиление при виде семейного фото. Некоторые признались в комментариях, что не могут оторвать глаз от шестилетних сорванцов и наблюдают за ними с тем же интересом, что и за их родителями — Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

«Самое дружное семейство!»

«Прекрасные дети! Приятно наблюдать картинки из вашей жизни!»

«Чудо-детки! Обожаю вашу семью!» — восторгались фолловеры.

Другие, в свою очередь, принялись обсуждать внешний вид Лизы и Гарри. Наряды ребят восхитили юзеров, и они отметили, что малыши растут настоящими модниками.

«Какие модники!»

«Гарри классно одет!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лизав Галкина превратилась в настоящую леди.