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Корона, серьги и косметика: Лиза Галкина превратилась в настоящую леди

, 15:45 Видео 77

В Instagram-аккаунте дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой появилось новое видео, на котором шестилетняя малышка продемонстрировала свои великолепные манеры.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaaa

В Instagram-аккаунте дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось новое видео, которое вызвало умиление у пользователей сети. На кадрах шестилетняя малышка Лиза проявила себя как настоящая леди. Девочка показала, что, несмотря на свой юный возраст, уже красится — правда пока гигиенической помадой, подбирает элегантные аксессуары к наряду и, как настоящая дама, получает в подарок цветы. Об этом пишут Дни.ру.

Наследница юмориста моментально очаровала поклонников своими манерами. Они отметили, что девочка растет модницей и кокеткой. Больше всего подписчикам понравился эпизод, где юная красавица примеряет корону и жемчужные серьги — в таком образе малышка напоминает принцессу, посчитали пользователи.

«Не могу, такая хорошенькая она у вас!»

«Солнышко, такая сладенькая, лапотуська!»

«Какая кокетка!»

«Солнечная принцесса! Хороших тебе людей в жизни!» — написали фолловеры.

Не обошлось и без комплиментов для Галкина и Пугачевой. Комментаторы убеждены, что такая талантливая и обворожительная дочь — результат мудрого воспитания родителей.

«Это все гены!»

«Хорошая семья у вас, правильно детей воспитываете!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина сделала папе забавный массаж.

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