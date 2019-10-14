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  4. Трое сотрудников ФСИН подозреваются в хищении 160 миллионов рублей

Трое сотрудников ФСИН подозреваются в хищении 160 миллионов рублей

, 23:29 79

Обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» предъявлено экс-руководителю одного из отделений ведомства и двум его бывшим заместителям.

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

Трое бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) обвиняются в махинациях при закупке оборудования на сумму 160 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно 5-tv.ru, обвинение по 285-й статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» предъявлено экс-главе Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Игорю Шайкову и двум его бывшим заместителям ­– Павлу Щетинину и Андрею Краснюкову.

По версии следствия, трое подозреваемых вступили в сговор, чтобы обеспечить победу на аукционе в 2015 году предприятия «НТЦ Атлас», которое впоследствии заключило договор на поставку персональных компьютеров во ФСИН.

Один из обвиняемых — Щетинин — скрылся, его разыскивает полиция. Двое других подозреваемых задержаны и помещены под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто стал новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

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