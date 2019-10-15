Педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей. Фоторобот подозреваемого

Полиция Мытищ объявила в розыск подозреваемого в растлении ребенка. По информации правоохранителей, 14 октября в доме на улице Матросова молодой человек 25-30 лет под видом врача с медицинской маской на лице проник в чужую квартиру. В тот момент там находилась 12-летняя школьница.

Злоумышленник заставил девочку раздеться и использовал ее руки, чтобы себя удовлетворить. Семяизвержение педофил довершил в медицинскую маску.

Фоторобот подозреваемого. Ren.tv

Мытищинский отдел СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. К розыску преступника подключились личный состав полиции и общественность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области школьниц изнасиловали после чаепития. В надругательстве над детьми подозреваются двое рецидивистов.