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  4. «Груди — зачет!»: Вера Брежнева надела платье с очень глубоким декольте

«Груди — зачет!»: Вера Брежнева надела платье с очень глубоким декольте

, 11:18 Фото 318

Певица продемонстрировала платье с необычным декольте.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Экс-солистка «Виа Гры» Вера Брежнева порадовала поклонников не только новостью о предстоящем концерте в апреле, но и довольно вызывающим декольте. На фото в Instagram, певица показалась в черном платье с глубоким V-образным вырезом. Разрез слегка обнажил аппетитные формы Веры и прошел по всему телу, закончившись чуть выше пупка.

Instagram @ververa

Подписчики завалили Брежневу комплиментами и отблагодарили за горячее фото.

«Пантера моя любимая!» — написала поклонница в комментариях.

«Вера, вы эталон красоты!» — подметил подписчик.

«Груди — зачет!» — прокомментировал другой фолловер.

«Настоящая! Ничего приделанного, накаченного, отрезанного!!! Богиня!» — сделал комплименты мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вера Брежнева ослепила гостей премии «Радиомания» платьем с голой спиной.

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