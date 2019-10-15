Экс-солистка «Виа Гры» Вера Брежнева порадовала поклонников не только новостью о предстоящем концерте в апреле, но и довольно вызывающим декольте. На фото в Instagram, певица показалась в черном платье с глубоким V-образным вырезом. Разрез слегка обнажил аппетитные формы Веры и прошел по всему телу, закончившись чуть выше пупка.

Instagram @ververa

Подписчики завалили Брежневу комплиментами и отблагодарили за горячее фото.

«Пантера моя любимая!» — написала поклонница в комментариях.

«Вера, вы эталон красоты!» — подметил подписчик.

«Груди — зачет!» — прокомментировал другой фолловер.

«Настоящая! Ничего приделанного, накаченного, отрезанного!!! Богиня!» — сделал комплименты мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вера Брежнева ослепила гостей премии «Радиомания» платьем с голой спиной.