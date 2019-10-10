Брежнева ослепила гостей премии сверкающим платьем с голой спиной

Вера Брежнева буквально ослепила публику на церемонии вручения премии «Радиомания-2019», которая прошла в среду, 9 октября в столичном Vegas City Hall. На сцену получать свой Платиновый микрофон певица вышла в обтягивающем сверкающем платье до пола и с голой спиной. Видео с церемонии Брежнева выложила на своей странице в Instagram.

«Вчера на премии „Радиомания“ я получила Платиновый микрофон за песню „Любите друг друга“, которая вошла в топ 10 самых ротируемых песен на радио за последний год по данным Mediascop. Большое и глубокое чувство радости и благодарности вам за то, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах. Мы с автором Константином Меладзе и вся наша команда счастливы этому событию. Скоро тур и мы будем петь ее вместе с вами», — написала артистка.

Поклонники в комментариях весь день поздравляют певицу и не скупятся на комплименты.

«Верочка, от всей души поздравляю вас с очередной наградой, вы ее достойны!»

«Вера, на планете теперь больше любви потому что ты есть!»

«Красотка, песня супер, платье огонь!»

«У меня аж мурашки пошли, насколько сильная энергетика идет даже через экран обычного смартфона».

«Муж может Тобой гордиться!», — пишут фанаты.

Однако слухи об измене супруга Брежневой — композитора и продюсера Константина Меладзе не дали певице насладиться победой даже в этот вечер. На церемонии артистке пришлось комментировать распространяющуюся в сети со скоростью пожара информацию.

«Я стараюсь не обращать внимания на слухи. Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Я вообще не знаю, откуда все взялось — из-за того, что я удалила наши снимки из инстаграма?», - цитирует Веру Брежневу «Собеседник.ru».

По словам бывшей солистки «ВИА Гры», ей даже льстит, что публика так досконально следит за ее соцсетями.

«Почему люди не замечают, когда я удаляю другие посты? А Константина все заметили. Мне приятно, что люди переживают за нас как за пару», — сказала Брежнева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева поддержала премьеру клипа «ВИА Гры», несмотря на слухи, что ее муж Константин Меладзе променял ее на новую солистку группы Эику Герцег.