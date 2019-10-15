Новой женщиной-кошкой станет Зои Кравиц

Американская актриса Зои Кравиц утверждена на роль женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Первые пробы Зои Кравиц прошла на минувшей неделе, рассказал источник издания. По его словам, она зачитала эпизод из сценария вместе с Робертом Паттинсоном, который сыграет Бэтмена.

За роль женщины-кошки с Кравиц боролись Ана Де Армас (звезда детектива «Достать ножи»), Элла Балинска (сыграла в новом фильме «Ангелы Чарли») и Эйса Гонсалес (звезда фильма «Малыш на драйве»).

На большой экран новый «Бэтмен» должен выйти 25 июня 2021 года. Фильм выпустит Warner Bros. Pictures. Он станет десятой по счету картиной из «Расширенной вселенной DC». За сценарий и съемки отвечает Мэтт Ривз (две «Планеты обезьян» 2014-го и 2017 годов).

Зои Кравец известна зрителям по сериалу «Большая маленькая ложь». Также она снималась в фильмах «Дивергент» (2014), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и двух частях «Фантастических тварей» (2016-й и 2018 годы).

Образ женщины-кошки считается самым сексуальным в комиксах DC. Ее играли Джули Ньюмар (телесериал «Бэтмен» 1966 года), Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается» 1992 года), Холли Берри («Женщина-кошка» 2004 года) и Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года) и Камрен Бикондова (сериал «Готэм» 2014 года).

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Мишель Пфайффер выложила видео, которым доказала, что не забыла навыки женщины-кошки.