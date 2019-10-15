Одна из кукол Барби получит внешность российской гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. К 60-летию популярной у девочек по всему миру игрушки линейку Barbie Role Models пополнили образы еще более 20 женщин из разных стран.

Создавать кукол по образу известных представительниц различных профессий компания Mattel начала в 2015 году. Ежегодно эксперты отбирают несколько героинь, добившихся успеха в какой-либо сфере причем как в наши дни, так и в далеком прошлом. Цель этой придумки — заставить играющих в куклу девочек поверить в себя и свои возможности стать кем захочется.

Помимо Ляйсан Утяшевой, в этом году выпушены куклы с лицом американской теннисистки Наоми Осаки, китайской художницы Чен Мэн, турецкой актрисы Гюльсе Бирсель и еще многих других, а также двукратной олимпийской чемпионки по велоспорту Кристины Фогель, получившей в 2018 году тяжелую травму — ее кукла сидит в инвалидной коляске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают Ляйсан Утяшева и Павел Воля, поддерживая при этом безупречную репутацию «примерных семьянинов».