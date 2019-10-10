Репутация «примерных семьянинов» приносит огромные доходы Воле и Утяшевой

Пока коллеги Павла Воли и Ляйсан Утяшевой повышают свою популярность, а с ней и доходы скандальными интервью на ток-шоу и афишируют свою личную жизнь в соцсетях, эта семейная пара выбрала другой путь. Приличные дивиденды они заработали тактикой закрытых для публики «примерных семьянинов». Насколько приличные — в денежном выражении подсчитал сайт KP.RU.

Комик и бывшая гимнастка поженились семь лет назад, до этого два года встречались. Свадьба была скромной. Сына Роберта, которому сейчас шесть лет, и дочь Софию, которой четыре, Ляйсан родила в США — говорит, чтобы не привлекать внимания к этим событиям. Сугубо семейные праздники они не транслируют в соцсетях. Всю информацию о личной жизни выдают дозировано и по хорошо продуманной схеме.

В результате благодаря безупречной репутации, сумели завоевать самых завидных рекламодателей и создать несколько успешных бизнес-проектов.

Издание отмечает, что, по данным Forbes, в 2018 году Павел Воля заработал два с половиной миллиона долларов (или примерно 163 миллиона рублей), а в текущем году эти цифры еще вырастут, поскольку шоумен получил крупные рекламные контракты. Кроме того, доходы пополняют гастрольные туры и несколько проектов на телевидении. Утяшева тоже работает на телевидении, а рекламных контрактов у нее еще больше, чем у мужа — от детского питания и косметики до автомобилей. Кроме того, Ляйсан ездит по миру со своим танцевальным шоу «Bolero».

Супруги также регулярно проводят мастер-классы на онлайн-платформе «Сила Воли». К примеру, тренинг «Импровизация в жизни» — о том как стать легким и интересным человеком стоит 22 тысячи рублей. В учениках из разных уголков мира недостатка нет.

Успешно работает и интернет-магазин одежды от Воли и Утяшевой. Недавно домашние костюмы с рисунками детей разлетелись как горячие пирожки. И это при том что взрослый стоил более десяти тысяч рублей, а детский — почти девять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Воля заставил плакать интернет-сообщество, опубликовав в своем Instagram посвященное четырехлетней дочери стихотворение.