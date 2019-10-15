Дарья Пынзарь в купальнике предложила поклонникам сыграть в игру

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь предложила подписчикам в Instagram поучаствовать в розыгрыше. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в открытом купальнике.

«Предлагаю сыграть в игру-угадайку! <…> Мне безумно интересно, насколько хорошо вы меня уже знаете», — написала знаменитость.

Она опубликовала 10 фактов о себе, предупредив, что три из них являются ложными. Подписчикам нужно выявить вымышленные утверждения, написав их номера в комментариях.

Первые три факта выглядят так:

«Мечтаю озвучить в недалеком будущем мультфильм!»

«Отращиваю свой цвет волос уже как полгода!»

«Не заморачиваюсь насчет лишних килограммов: как пришли, так и уйдут!» — написала Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Подписчики охотно присоединились к игре. За час под постом Пынзарь появилось более полутора тысяч комментариев. Многие уверены, что второй и третий факты ложные.

Некоторые пользователи обратили внимание на стройную фигуру звезды «Дома-2».

«Красотка»;

«На этом фото вы просто прекрасны!»

«Фото — огонь», — написали поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, Дарья Пынзарь не стесняется привлекать внимание подписчиков с помощью ярких фото. Совета о перевозке кошки она спросила, показав стройные ножки.