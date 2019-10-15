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Россияне назвали самую скучную профессию

, 22:59 Эфирная новость 24

Соцопрос провел популярный сервис вакансий.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Самая скучная профессия — охранник. Такого мнения придерживаются 13% россиян, которые приняли участие в опросе популярного сервиса вакансий. На втором месте анти-рейтинга с 9% голосов — бухгалтер. Следом идут: продавец, сторож, уборщик, и библиотекарь.

Также среди тоскливых и унылых профессий респонденты выделили — архивариуса, водителя, грузчика и даже — депутата. При этом 13% опрошенных заявили, что скучных профессий не бывает. А 8% считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России. Ряд специалистов могут ежемесячно зарабатывать по четверть миллиона рублей и выше.

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